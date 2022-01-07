СКА — «Торпедо»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ в Санкт-Петербурге

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2021/2022 СКА – «Торпедо».



Ставка: победа СКА за 1.42.



«Интернет переполнен гневными филиппиками в адрес нового главного тренера СКА. Почему-то все считают, что Роман Ротенберг с криком «Да наплевать!» собственноручно положил свою голову на плаху. Скромные попытки автора этих строк сменить направление бесед и задуматься над вопросом, что не всё так просто в этом мире, и полные идиоты до командных должностей в клубах КХЛ не дорастают, гневно отвергаются. А мне почему-то кажется, что в свете последних сообщений «из поддувала» о разладах в высшем руководстве питерского клуба Ротенберга-младшего просто задело взрывной волной и вынесло ею на новую должность. А дабы не множить сущности, можно и вовсе предположить вариант, что ещё при назначении Брагина на должность главного тренера СКА (а Ротенберг это назначение точно лоббировал, иначе Брагина в СКА не было бы), его крепко предупредили. Что-нибудь вроде, если, мол, и у этого ни хрена не получится, то возьмёшь кайло в зубы и пойдёшь самолично добывать золотишко. Вот и пришлось брать – чем не версия?



Как бы то ни было, но календарь к Ротенбергу вполне благосклонен. Потому что сперва был не мычащий и не телящийся «Куньлунь». А вторым заходом будет «Торпедо», которое нынче особо от «Куньлуня» не отличается. Правда, нижегородцы исторически играют в Питере неплохо и где-то один раз из трёх-четырёх СКА там кладут. Но, как мне думается, не в этот раз. Мотивированы волжане будут достаточно, цепляться станут, но не более. Полагаю, будет два периода относительно равной игры, но в заключительной 20-минутке хозяева всё-таки дожмут гостей и одержат победу в основное время, пусть даже и с минимальным преимуществом в счёте», — сказал Лебедев.

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