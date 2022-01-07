«Бавария» — «Боруссия» М: прогноз Алексея Андронова на игру Бундеслиги

Популярный комментатор телеканала Viasat Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии, Испании и Англии, сделал прогноз на матч «Бавария» – «Боруссия» Мёнхенгладбах в 18-м туре немецкой Бундеслиги сезона-2021/2022.



Ставка: победа «Баварии» с форой (-1.5) за 1.75.



«Однозначный лидер турнира мюнхенская «Бавария» начинает очередную часть сезона. Пауза была более короткой, что связано с чемпионатом мира в Катаре.



«Бавария», на мой взгляд, гораздо сильнее «Боруссии». Несмотря на то что «Гладбах» в последнее время был тяжёлым соперником для «Баварии», несмотря на то что у самой «Баварии» выбывают люди из-за COVID, мне кажется, что будет одержана победа. Думаю, что достаточно лёгкая.



Коэффициент на победу «Баварии» с форой (-1,5) очень хороший – 1.75. Вряд ли она, забив один мяч, успокоится. Скорее всего, она будет продолжать атаковать и добивать своего соперника», — сказал Андронов.

Где смотреть матч «Бавария» — «Боруссия М»?

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