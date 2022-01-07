«Суиндон» — «Ман Сити»: прогноз Артура Петросьяна на матч Кубка Англии

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 1/32 финала Кубка Англии сезона-2021/2022 «Суиндон» — «Ман Сити».
Ставка: победа «Манчестер Сити» с форой (-2.5) за 1.80.
«С 2016 года, вот уже шесть сезонов подряд, «Ман Сити» непременно забивает в третьем раунде Кубка Англии не меньше трёх мячей своим соперникам. Причем исправно играя полурезервным составом. Причина достаточно простая – ближайший резерв Гвардиолы мало того что силён, ещё и стремится это доказать, чтобы подойти поближе к основе.
«Суиндон» в качестве боксерской груши вполне подходит. Это команда четвёртого дивизиона, которая до этого раунда Кубка в последний раз добиралась в 2012 году.
Думаю, манчестерская молодёжь, подкреплённая парой основных игроков (все-таки до следующего матча АПЛ целая неделя) – вдоволь здесь покуражатся и накидают в ворота хозяев достаточно мячей», — сказал Петросьян.
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