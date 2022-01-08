«Гранада» — «Барселона»: ставка Александра Мостового на матч Примеры

Бывший форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предлагает свою ставку на матч чемпионата Испании «Гранада» — «Барселона».
Ставка: ничья или победа «Барселоны» в один гол за 2.37.
«Гранада» пока не радует результатами и в заявленный выход в еврокубки пока верится с трудом. На счету «нарсидов» пять побед и восемь ничьих, которые принесли 23 очка и 13-е место в турнирной таблице.
В пяти последних турах красно-белые выдали серию успешных поединков – две ничьи и три победы позволили команде приблизиться к экватору турнирной таблицы.
«Барселона» со скрипом пробилась на пятую позицию после минимального успеха с «Мальоркой» 2 января. Не одному мне непривычно видеть скромные показатели сине-гранатовых в атаке, но Хави пока в поисках оптимальных игровых схем.
В двух из трёх последних очных матчей соперников был зафиксирован мирный исход, при этом один матч выигрывали красно-белые.
В этом сезоне «Барсе» всё даётся с огромным трудом и статистика последних дуэлей на стороне сегодняшних хозяев. «Гранада» не в лучшей форме, что может стать определяющим фактором в этом поединке.
Кроме того, огромное количество травм не может не сказаться на результате, да и в последней игре каталонцев на поле вышли игроки, фамилии которых я никогда и не слышал.
Отдаю предпочтение «Барселоне», но не исключаю мирный исход. Моя ставка – ничья или победа «Барселоны» в один гол».
Где покажут матч «Гранада» — «Барселона»?
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