«Челси» — «Честерфилд»: ставка Романа Павлюченко на матч 1/32 финала Кубка Англии

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко предлагает свой прогноз на матч Кубка Англии «Челси» — «Честерфилд».

Ставка: победа «Челси» с форой (-3) за 1.82.

«Аристократы» находятся в неплохой форме, пусть и в декабре было несколько ничейных результатов. Команда идёт в лидирующей группе АПЛ, да и в Лиге чемпионов вышла из группы со второй позиции. В прошлой кубковой игре удалось обыграть столичный «Тоттенхэм» со счётом 2:0.



«Честерфилд» достаточно неплохо выступает в своей национальной лиге, лидируя в ней. Тем не менее уровень чемпионата значительно отличается от АПЛ. В прошлой стадии Кубка Англии противником был «Солфорд», который получилось пройти со счётом 2:0 без каких-либо проблем.



На мой взгляд, хозяева поля сегодня одержат победу, они просто не могут вылетать от столь слабого противника. Превосходство в классе очевидно, да и выступают лондонцы на родном стадионе.



По моему мнению, ставку стоит сделать в пользу «Челси». Гости находятся в хорошей форме, только вот уровень оппонента сильно отличается. Вряд ли на выезде получится чем-то удивить».

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