«Реал» Мадрид — «Валенсия»: прогноз Александра Мостового на матч 20-го тура Ла Лиги

Бывший форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предлагает свою ставку на матч чемпионата Испании «Реал» Мадрид — «Валенсия».
Ставка: победа «Реала» + обе забьют за 2.87.
«Реал» мощно идёт по турнирной дистанции и пока успешен на всех фронтах. В Лиге чемпионов Мадрид порадовал содержанием и первой позицией в группе, если не считать провал в домашнем матче с «Шерифом».
В турнире Примеры на счету «галактикос» 14 побед и 41 забитый гол, что сделало команду лучшей по результативности. Неприятный осадок оставило поражение в первой игре 2022 года, когда белые уступили в дерби «Хетафе».
«Валенсия» — непростой соперник, но пока она в стадии строительства и не радует стабильностью. После серии из трёх побед «летучие мыши» закрывали 2021 год поражением от «Эспаньола».
К слову, в последних кубковых матчах соперники добыли победы и прошли в следующий этап. В четырёх из пяти последних очных матчей выигрывал «Реал», причём матч первого круга завершился минимальным успехом столичных.
Турнир Ла Лиги выходит на финишную прямую, и «сливочные» не имеют права терять турнирные баллы. Гости набрали обороты, но сегодня я не вижу, за счёт чего оранжевые увезут турнирные баллы.
Предполагаю, что хозяева покажут класс и вырвут победу при поддержке трибун. Моя ставка – победа «Реала» Мадрид + обе забьют».
Где покажут матч «Реал» — «Валенсия»?
Прогноз Александра Мостового на матч «Гранада» — «Барселона».
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