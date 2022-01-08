«Айнтрахт» — «Боруссия» Дортмунд: прогноз Сергея Кривохарченко на матч Бундеслиги

Телекомментатор и специалист в немецком футболе Сергей Кривохарченко дал свой прогноз на матч 18-го тура Бундеслиги между «Айнтрахтом» и дортмундской «Боруссией».



Ставка: тотал больше 3 мячей за 1.75.

«Можно вспомнить первую игру первого круга, которая получилась результативной и завершилась победой «Дортмунда» со счётом 5:2, но изменилась ситуация у «Айнтрахта». Эта команда тяжело стартовала, было видно, что состав не подходит новому главному тренеру. Стилистически он строил другую игру, но затем «Айнтрахт» прибавлял, прибавлял и прибавлял. Адаптировались многочисленные новички, «Айнтрахт» стал побеждать и в общем-то неплохо завершил первый круг — на шестом месте. Он ведёт борьбу за еврокубки.



После поражения от «Хоффенхайма» (2:3) «Айнтрахт», проигрывая «Байеру» 0:2, вырвал победу — 5:2. Обыграл гладбахскую «Боруссию» (3:2) и выиграл в последнем туре первого круга у очень тяжёлого соперника — у «Майнца» со счётом 1:0.



Ну а «Дортмунд», проиграв обидно «Баварии», наверное, не очень здорово себя чувствовал с психологической точки зрения. Другим объяснить результаты дортмундцев сложно. В последнем туре перед зимней паузой «Боруссия» потерпела поражение от очень нестабильной «Герты» (2:3). Есть ещё и кадровые проблемы, они посильнее, чем у будущего соперника. По-прежнему не может играть Рейна, но главное — отсутствуют центральные защитники Аканджи и Загаду.



В центре обороны опять придётся экспериментировать Розе — там может сыграть Джан или Витсель. Это, конечно, делает шансы «Боруссии» не настолько высокими, какими бы они могли быть. Тем более что в конце первого круга «Боруссию» лихорадило, а «Айнтрахт» был в хорошей форме.



Учитывая проблемы «Боруссии» и то, что она постарается это компенсировать яркой атакой, а также учитывая то, что «Айнтрахт» играет дома и он стал чаще забивать, я ожидаю забитые голы».

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