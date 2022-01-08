«Реал» — «Валенсия»: прогноз Виктора Гусева на матч 20-го тура испанской Примеры

Известный телекомментатор и футбольный эксперт Виктор Гусев дал свой прогноз на матч 20-го тура чемпионата Испании «Реал» — «Валенсия.

Ставка: Карим Бензема забьёт за 1.61.

«5 января обе команды сыграли на Кубок Испании. «Реал» и «Валенсия» встречались с командами более низкой категории и добились побед в гостях, хотя всё складывалось не так просто. Обе команды прошли в следующую стадию.



Это важно ещё и потому, что матчи чемпионата Испании в предыдущем туре обе команды проиграли. «Реал» неожиданно на выезде уступил клубу «Хетафе» (0:1). «Валенсия» дома проиграла «Эспаньолу» (1:2). Когда друг с другом играют «Реал» и «Валенсия», довольно часто происходит обмен мячами.



«Реал» лидирует в чемпионате. Он великолепно выглядит в матчах на своём поле. Здесь он тоже абсолютный лидер. Дома «Реал» шесть раз победил, трижды сыграл вничью и ни разу не проиграл. Соотношение мячей — 18:5.



Теперь про Уго Дуро. Он дисквалифицирован и не примет участия в матче с «Реалом». Почему я об этом говорю? Интересно было бы посмотреть в этом матче. Для «Реала» он не чужой человек. Уго Дуро за «Реал» играл и хорошо себя проявлял. Когда была игра первого круга, именно Дуро забил, так сказать, своим, но потом «Реал» отметился двумя голами и победил. До этого в сезоне-2020/2021 «Реал» выиграл на своём поле (2:0). У себя дома «Валенсия» разгромила мадридцев (4:1). В последних пяти турах «Валенсия» обязательно забивала.



Бензема — лучший бомбардир чемпионата Испании. Он забил 15 мячей в 19 встречах. Он не смог забить в ворота «Хетафе». В матче на Кубок Карло Анчелотти вообще не выпустил его на поле, даже не включил в общую заявку. Я думаю, ему надо было дать отдохнуть. Теперь со всей своей бомбардирской силой Бензема должен наброситься на «Валенсию». Думаю, он забьёт и на этот раз».

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