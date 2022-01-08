«Гранада» — «Барселона»: ставка Ивана Млечного на матч чемпионата Испании

Известный рэп-исполнитель, баттл-МС, экс-футболист «Зоркого» Иван Млечный дал прогноз на матч 20-го тура испанской Примеры cезона-2021/2022 «Гранада» — «Барселона».

Ставка: победа «Барселоны» и тотал меньше 3.5 мяча за 2.40.

«Постепенно начинают возобновляться матчи всех топовых европейских чемпионатов, и сейчас хочется поговорить про встречу испанской Ла Лиги между «Гранадой» и «Барселоной».

Где смотреть матч «Гранада» — «Барселона»?

«Гранада» в последнее время показывает в целом достаточно неплохой футбол. Если в середине первого круга казалось, что пределом этого коллектива является борьба за выживание, то сейчас клуб начал стабильно набирать очки и уже сколотил себе неплохой задел перед конкурентами. Причём нельзя сказать, что дело исключительно в удачном календаре, так как за последние шесть матчей чемпионата «Гранада» играла как и с командами из нижней части турнирной таблицы, так и с действительно крепкими коллективами, которые борются за первую четвёрку. К слову, «Гранада» не проигрывает уже шесть матчей подряд, но матч с «Барселоной» станет для них действительно интересной и достаточно сложной проверкой.



В «Барселоне» дела постепенно налаживаются. Как я и говорил, по-новому строиться клуб будет очень долго. Очевидно, что в этом сезоне главной задачей «Барсы» будет попадание в Лигу чемпионов, и клуб постепенно двигается к этой цели. Постепенно начинают выздоравливать ключевые футболисты, многие из которых либо были травмированы, либо пропускали матчи из-за коронавируса, так что кажется, что этот сезон для «Барселоны» всё-таки может закончиться не так плохо, как казалось изначально.



Команды в целом забивают не так много, чтобы ждать от этого матча большого количества голов, плюс не стоит забывать, что для обоих коллективов сейчас на первом месте стоят набранные очки, поэтому сто процентов оба клуба будут изначально сконцентрированы на оборонительных действиях. Но всё же «Барселона» в этой встрече должна побеждать и постепенно укрепляться в первой пятёрке. Мой прогноз на данный матч — победа «Барселоны» и итоговый тотал меньше 3.5 мяча».

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