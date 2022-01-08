«Реал» – «Валенсия»: прогноз Эдуарда Мора на матч 20-го тура Примеры

Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Эдуард Мор дал прогноз на матч чемпионата Испании «Реал» – «Валенсия».

Ставка: победа «Реала» с форой (-1.5) за 2.07.

«В этом сезоне (со всеми проблемами «Барселоны» и «Атлетико») соперников в борьбе за чемпионство у «Реала» не будет (как бы хорошо ни играла «Севилья»).



У «Валенсии» этот сезон очень неудачный. Поэтому здесь Анчелотти наберёт три очка. Вопрос только, с каким счётом. Вот над этим можно поразмышлять.



Обе команды сыграли дважды после рождественского перерыва: по одному в чемпионате и в Кубке. При этом в чемпионате оба клуба свои матчи проиграли, а в Кубке полурезервными составами выиграли.



«Реал» располагал колоссальным преимуществом в проигранном матче против «Хетафе». Игроки «Хетафе» с первых секунд начали действовать очень жёстко, бить по ногам, в футбол играть даже не пытались. Помню, в моё время так «Сатурн» играл против «Спартака». Это приносило успех тогда, это принесло успех и сейчас. Футболисты «Реала» не были готовы к этому и проиграли (0:1).



А «Валенсия» вела в счёте, но не смогла дожать. В конце получили вторую жёлтую и пенальти.



После поражения «Реала» «Севилья» подобралась ближе. Поэтому от лидера я жду серьёзного настроя. Думаю, что «Реал» победит, причём уверенно. «Валенсия» сейчас не та команда, которую стоит бояться. Ставлю на победу хозяев с форой (-1.5)».

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