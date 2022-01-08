«Гранада» — «Барселона»: ставка Александра Вишневского на матч чемпионата Испании

Футбольный эксперт Александр Вишневский дал свой прогноз на матч 19-го тура Примеры сезона-2021/2022 «Гранада» — «Барселона».

Ставка 1: победа «Гранады» с форой (+1) за 1.66.

Ставка 2: обе забьют за 1.80.

«Команда Хави Эрнандеса начала год с двух побед подряд, чего с каталонцами уже не было давно. С другой стороны, соперники были не бог весть какие, но и матчи были выездными. Сначала победила в чемпионате Испании «Мальорку», а потом в Кубке Испании обыграла «Линарес», хотя в первом тайме уступала и выглядела невнятно, но после перерыва свежие игроки вышли на поле. В частности, Усман Дембеле забил свой первый гол в этом сезоне.

Где покажут матч «Гранада» — «Барселона»?

Самое главное изменение в составе «Барселоны», которое произошло — это возвращение Дани Алвеса. Неплохо он выглядел. Некоторые СМИ признали 38-летнего Алвеса лучшим игроком матча. Мне кажется, что это перебор, но то, что он добавил вариативности в игру «Барселоны» — это точно.



«Гранада» сильна и хороша. Сейчас у неё серия из шести игр без поражений. Причём все домашние матчи «Гранада» выиграла. Это были мощные победы, особенно над «Атлетико» с победным голом 39-летнего Хорхе Молины. Также была победа над средним соперником «Мальоркой», которую «Барса» еле обыграла. «Гранада» вынесла её со счётом 4:1 с хет-триком Молины.



«Гранада» сильна в атаке. Отлично играет Луис Суарес, но не тот, о котором все подумали. У «Гранады» есть свой Луис Суарес, колумбийский. Есть ещё один колумбиец — Карлос Бакка, но сейчас он вроде бы травмирован. Тем не менее вариативность в атаке у «Гранады» приличная. Мне очень нравится эта команда. Не без проблем в обороне, но очень мощная в атаке. Мне кажется, что «Барселоне» будет сложно взять три очка в Гранаде. Тем более что у «Барселоны» масса кадровых проблем не только в защите, но и в атаке. Нет Фати, нет Депая. Педро травмирован. Ферран Торрес ещё и не заявлен пока.



Сложно будет «Барселоне», но и у «Гранады» три игрока на ковиде. Всё-таки на своём поле «Гранада» будет более свежей. Она кубковый матч не играла и не тратила силы, как «Барса», у которой сейчас нет вариативности состава. Думаю, что игра будет тяжёлой, поэтому я бы поставил на «Гранаду» с форой (+1). Коэффициент 1.66 мне кажется вполне валуйным. Не выиграет «Барселона» в два мяча в этой встрече. Далеко не факт, что каталонцы выиграют. Шансы 50 на 50.



Вторая ставка менее очевидная, но с большим коэффициентом — обе команды забьют. Основана она на том, что у «Барселоны» проблемы в обороне прослеживаются давно, а тут ещё и Араухо вылетел. Тем не менее «Барса» продолжает кое-как забивать, но и пропускает. Посмотрите очную статистику. В последних трёх матчах между этими командами проходила ставка «обе забьют». В семи последних матчах «Гранады» шесть раз играла ставка «обе забьют». У «Гранады» есть проблемы в обороне и очень лихая атака.



Если мы посмотрим последние шесть матчей «Барселоны», то пять раз сыграла ставка «обе забьют». Я думаю, что в Гранаде голами отметятся обе команды. Несмотря на все проблемы «Барселоны», но один гол она всё же запихнёт. Но есть и хорошие шансы на то, что «Барса» и пропустит».

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