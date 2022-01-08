«Куньлунь Ред Стар» — «Трактор»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2021/2022 «Куньлунь Ред Стар» — «Трактор».

Ставка: победа «Трактора» с форой (-3.5) за 3.74.

«Вот и «Салават» накрыл коронавирус, как раньше он накрыл «Автомобилист». Но екатеринбуржцам он навредил как стрельба в голову покойнику. А вот уфимцы могут много чего потерять. Пока им лига отменила два матча, и их ещё можно будет распихать, но если больше – могут возникнуть проблемы. У лиги есть, конечно, железный запасной вариант в виде олимпийской паузы, во время которой можно провести добрую половину регулярного чемпионата КХЛ, но всё-таки…

Роман Ротенберг: Владимир Юрзинов сказал — держи хвост трубой.

А у нас в игровом дне 8 января остался, таким образом, всего один матч, который точно не выглядит томным или даже непредсказуемым. Если даже китайская команда не убыла на подготовку к домашней Олимпиаде физически, то точно убыла туда головой. Что подтвердил предыдущий матч «Куньлуня» с «Северсталью», в котором череповчане творили всё, что хотели, и ещё чуть-чуть. Думаю, что с «Трактором» будет приблизительно такая же картина, а может быть, даже и ещё более брутальная – всё-таки лидер всего чемпионата, это вам не хухры-мухры.



Таким образом, на «Куньлунь» можно ставить только те деньги, которые вы только что украли и у вас их сейчас отберут. Причём делать это исключительно в пьяном угаре. Во всех других случаях «Трактор» побеждает в основное время, без всяких проблем и с преимуществом в счёте от четырёх шайб и более».

The Athletic: Овечкин — на втором месте в рейтинге самых ценных хоккеистов сезона.

«Хочется, чтобы правила были для всех одинаковы». Вудкрофт — о решениях КХЛ по коронавирусу.

Дэвид Немировски: 8-9 хоккеистов «Торпедо» не должны были играть со СКА.