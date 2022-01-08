«Лестер» — «Уотфорд»: ставка Ровшана Аскерова на матч 1/32 финала Кубка Англии

Игрок телевизионного интеллектуального клуба Ровшан Аскеров дал свой прогноз на матч Кубка Англии «Лестер» — «Уотфорд».

Ставка 1: «Лестер» пройдёт в следующую стадию за 1.33.

Ставка 2: «Лестер» забьёт в первом тайме за 1.63.

«Третий раунд Кубка Англии. Клаудио Раньери приедет на некогда родной стадион к команде, которую семь лет назад сенсационно сделал чемпионом АПЛ. Сейчас его «Уотфорд» бьётся за выживание в лиге сильнейших английского футбола. Но на этом стадионе у Раньери есть опыт удивительных побед. Тем более что в кубковых матчах возможно всё.



Например, «Лестер» Роджерса помнит, как недавно даже 2:0 по итогам первого тайма не гарантировало ему проход в полуфинал Кубка лиги. Теперь команде Роджерса, которая стремительно теряет шансы на попадание в еврокубки по итогам чемпионата страны, нужно отчаянно биться за повторение успеха в Кубке Англии. Действующему обладателю трофея несолидно слетать с турнира от клуба, цепляющегося за АПЛ изо всех сил.



Но во главе «Уотфорда» — Раньери. Человек, оказавший на судьбу «Лестера» самое сильное влияние. Так что возможно всё. Плюс на составы команд оказывает влияние эпидемия. Но если нужно сделать ставку, поставлю на проход «Лестера» в следующий раунд в основное время. «Уотфорд» всё-таки не «Ливерпуль». А Роджерс должен был сделать выводы из прежних ошибок», — считает Аскеров.

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