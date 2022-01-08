«Миннесота» — «Вашингтон»: прогноз Виталия Славина на матч НХЛ 9 января

Известный хоккейный журналист Виталий Славин дал прогноз на матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Миннесота» примет «Вашингтон».

Ставка: итоговая победа «Миннесоты» за 2.11.

«Чрезвычайно сложный поединок для прогноза. К нему обе команды подходят с серьёзными проблемами. «Миннесота» в Бостоне после подлого удара в спину Фредерика потеряла лучшего игрока и бомбардира Капризова. «Вашингтон» по-прежнему играет без трёх ведущих форвардов – Бекстрёма, Оши, Манты, которые никак не могут залечить травмы.



Более того, в последней игре «столичных» в Сент-Луисе (1:5) выяснилось, что и с постом номер один – беда. Самсонов пропустил четыре шайбы после 16 бросков и отправился в запас во втором перерыве. Сменил его Фукале, а не Ванечек, которого тоже нет в основе. Кого теперь выставлять против «диких» — большой вопрос.



Совершенно не работает у «Кэпиталз» и главное оружие – реализация большинства. Сказывается затянувшееся отсутствие Бекстрёма и Оши. Похоже, Овечкин с Кузнецовым попросту устали всё тащить на себе. В матче с «Блюз» даже войти в чужую зону для гостей стало непреодолимой проблемой.



С другой стороны, потеря лидера, как правило, сильно мотивирует всех остальных игроков команды. Тем более «Миннесота» играет на своём льду, а «Вашингтону» придётся провести второй матч за два дня. Свежести у «столичных», по идее, взяться неоткуда, а без скорости они обречены.



Так что, думаю, есть смысл поставить всё-таки на победу «Миннесоты». Пусть и в овертайме или по буллитам».

«Миннесота» — «Вашингтон»: где смотреть, когда начало, какой канал покажет матч НХЛ.

Эксперты оценили шансы Овечкина прервать голевую засуху в матче с «Миннесотой».

Бучневич объяснил, как «Сент-Луису» удалось остановить Овечкина.