«Байер» — «Унион»: фрибет 1000 рублей к матчу Бундеслиги
Поделиться
8 января в Леверкузене пройдёт матч Бундеслиги между «Байером» и «Унионом». Начало — в 17:30 мск. Ты можешь получить фрибет 1000 рублей от букмекера «Фонбет» и использовать его на любое событие!
Чтобы получить бонус, выполни простые действия:
1. Зарегистрируйся в БК «Фонбет».
2. Скачай приложение «Фонбет» и пополни счёт на сумму от 1000 рублей.
Фрибет будет доступен в мобильном приложении «Фонбет» сразу после установки.
Комментарии
- 8 января 2022
-
15:30
-
15:14
-
14:45
-
14:00
-
13:15
-
12:30
-
11:45
-
11:00
-
10:15
-
09:30
-
08:45
-
08:00
- 7 января 2022
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 6 января 2022
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:30
-
10:00
- 5 января 2022
-
20:00
Партнерский контент