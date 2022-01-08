«Реал» — «Валенсия»: фрибет 1000 рублей к матчу Примеры
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8 января в Мадриде пройдёт матч Примеры между «Реалом» и «Валенсией». Начало — в 23:00 мск. Ты можешь получить фрибет 1000 рублей от букмекера «Фонбет» и использовать его на любое событие!
Чтобы получить бонус, выполни простые действия:
1. Зарегистрируйся в БК «Фонбет».
2. Скачай приложение «Фонбет» и пополни счёт на сумму от 1000 рублей.
Фрибет будет доступен в мобильном приложении «Фонбет» сразу после установки.
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