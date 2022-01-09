Биатлон, мужской пасьют в Оберхофе: эксперты оценили шансы Александра Логинова

В воскресенье, 9 января, в немецком Оберхофе завершится пятый этап Кубка мира по биатлону. Первый запланированный старт — гонка преследования у мужчин на 12,5 км. Начало соревнований запланировано на 14:30 мск. В прямом эфире трансляцию покажут каналы «Матч ТВ» и Eurosport.



Пасьют проводится по итогам спринта, состоявшегося 7 января. Победителем тогда стал россиянин Александр Логинов. Его ближайшие преследователи — француз Эмильен Жаклен (+6,5 секунд), норвежец Стурла Холм Легрейд (+15,1) и немец Йоханнес Кюн (+18,6). В первой десятке также стартуют Антон Бабиков и Даниил Серохвостов.

На победу Александра Логинова букмекеры дают коэффициент 6.45. Если спортсмен финиширует в тройке лидеров — 2.35.

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