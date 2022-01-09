Биатлон, мужской пасьют в Оберхофе: эксперты оценили шансы Александра Логинова

В воскресенье, 9 января, в немецком Оберхофе завершится пятый этап Кубка мира по биатлону. Первый запланированный старт — гонка преследования у мужчин на 12,5 км. Начало соревнований запланировано на 14:30 мск. В прямом эфире трансляцию покажут каналы «Матч ТВ» и Eurosport.
Пасьют проводится по итогам спринта, состоявшегося 7 января. Победителем тогда стал россиянин Александр Логинов. Его ближайшие преследователи — француз Эмильен Жаклен (+6,5 секунд), норвежец Стурла Холм Легрейд (+15,1) и немец Йоханнес Кюн (+18,6). В первой десятке также стартуют Антон Бабиков и Даниил Серохвостов.
На победу Александра Логинова букмекеры дают коэффициент 6.45. Если спортсмен финиширует в тройке лидеров — 2.35.
Чего ждать от сборной России в мужской гонке преследования?
Губерниев сравнил Кристину Резцову с Петром I.
Резцова: когда уходила на штрафной круг, думала: «Какой позор!»
- 9 января 2022
-
08:00
- 8 января 2022
-
21:45
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:15
-
16:01
-
15:30
-
15:14
-
14:45
-
14:00
-
13:15
-
12:30
-
11:45
-
11:00
-
10:15
-
09:30
-
08:45
-
08:00
- 7 января 2022
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 6 января 2022
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00