«Металлург» Мг — «Барыс»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2021/2022 «Металлург» Мг — «Барыс».

Ставка: победа «Металлурга» с форой (-1.5) за 2.00.

«Буквально пару-тройку дней назад «Магнитка» чуть не оказалась в эпицентре казахстанских событий, за что всё руководство КХЛ было подвергнуто нещадной критике. Оттоптались на Морозове хорошо, и никому было невдомёк, что в тот момент, когда «Магнитка» прилетела из Уфы прямиком в Нур-Султан, никто даже подумать не мог, что там начнётся через несколько часов. И если уж это начало прошляпили спецслужбы и Казахстана, и России, то что мы можем хотеть от КХЛ, у которой никаких спецслужб не может быть по определению?



Зато теперь «Магнитка», проиграв на расстроенных чувствах в Казахстане, может сказать «Барысу» всё, что она думает про него, про елбасы с «Хабаром», и про Казахстан с их заморочками в целом. Не сдерживаясь. На льду. Да ещё в хорошем настроении, ведь между двумя матчами с «Барысом» уральцы успели обыграть «Локомотив» и вновь вернулись на первое место как в Восточной конференции, так и в лиге в целом. И проигрывать «Магнитке» не следует, потому что «Трактор», знаете ли, тоже не спит.



Всё это вместе позволяет предположить, что никакой пощады в связи с положением в стране «Барысу» в Магнитогорске ждать не приходится. Наоборот, ему ещё за это положение и связанные с ним нервотрёпки добавят. В итоге «Магнитка» победит в основное время и с преимуществом не менее чем в две шайбы».

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