«Интер» — «Лацио»: ставка Максима Калиниченко на матч чемпионата Италии

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко сделал свою ставку на матч итальянской Серии А «Интер» — «Лацио».

Ставка: «Интер» победит в первом тайме и в матче за 1.96.

«Интер» и «Лацио» сразятся в 21-м туре итальянского чемпионата. Прекрасная вывеска, на мой взгляд. Хотя сейчас это и не встреча двух равных команд.

Где смотреть матч «Интер» — «Лацио»?

Думаю, фаворит этой встречи всем очевиден. «Интер» снова доказывает, что достоин взять скудетто. Он лидирует в Серии А с 46 баллами. На хвосте у команды Индзаги снова сидит «Милан» — разрыв составляет всего одно очко. Однако «Милан» уже сыграл в этом туре. Так что «Интер» снова имеет шанс оторваться от него на четыре очка.



А «Лацио» вот не совсем удачно проводит этот сезон. Если в прошлом году римляне стабильно шли в топ-4, то сейчас они довольствуются восьмой строчкой. Трудно им попасть в еврокубковую зону. Хотя «Рома» и «Фиорентина» опережают подопечных Сарри только по дополнительным параметрам. Так что при удачном стечении обстоятельств «Лацио» может подняться сразу на две строчки выше после этого матча.



«Интер», как и полагается команде с первого места, идёт на длинной серии побед. В последних турах он выигрывал у не самых тяжёлых соперников. Разве что встреча с «Ромой» могла вызывать проблемы для миланцев. Но и этих римлян они одолели – 3:0.



«Лацио» же не столь стабилен – у него три победы и по одной ничьей с поражением в пяти турах. В последнем матче римляне, к примеру, не смогли обыграть своего соседа по таблице – «Эмполи» (3:3).



При выборе прогноза на эту игру стоит учитывать стиль игры «Интера». Он почти во всех последних матчах начинал давить с первых минут. Почти всегда миланцы вели в счёте к перерыву, а в итоге и побеждали. Думаю, та же участь постигнет и «Лацио». Этот клуб сейчас слегка дестабилизирован. Он неуверенно чувствует себя в обороне. Ставлю на победу «Интера» в первом тайме и в матче».

Прогноз Максима Калиниченко на матч «Рома» — «Ювентус».

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