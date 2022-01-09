«Вест Хэм Юнайтед» — «Лидс»: прогноз Эдуарда Мора на матч Кубка Англии

Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Эдуард Мор дал прогноз на матч «Вест Хэм» – «Лидс».
Ставка: победа «Вест Хэма» за 1.72.
«Очень приятно делать прогноз на этот матч. Так как перед нами две играющие команды. Хотя «Лидс» ближе к подвалу турнирной таблицы и борется за выживание, а «Вест Хэм», наоборот, бьётся за право играть в Лиге чемпионов.
У команд разный подбор игроков. В «Вест Хэме» состав сильнее. Но в обеих командах хорошие тренеры. Они исповедуют красивый футбол с большим количеством голов. Много атакуют и много пропускают.
«Лидс» возглавляет всем нам хорошо известный аргентинский специалист Бьельса. У него все команды играют комбинационно и точно не стоят в обороне.
Об уровне «Вест Хэма» говорит хотя бы то, что игрок сборной Хорватии Влашич, игрок сборной Чехии Крал, лидер сборной Украины Ярмоленко сидят в глубочайшем запасе.
Думаю, что именно эти футболисты получат свой шанс в игре на Кубок. У них есть силы, мотивация и мастерство, чтобы приносить пользу. Как раз глубина скамейки «Вест Хэма» и определит результат.
Моя первая ставка – это ТБ 2.5 мяча. Вторая – победа «Вест Хэма» в основное время».
Прогноз Романа Павлюченко на матч «Ливерпуль» — «Шрусбери».
Прогноз Максима Калиниченко на матч «Интер» — «Лацио».
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