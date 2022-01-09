«Динамо» Москва — «Нефтехимик»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2021/2022 «Динамо» Москва – «Нефтехимик».
Ставка: победа «Динамо» с форой (-1.5) за 1.75.
«Нефтехимик» после Нового года явно сбавил темп и всё ближе оказывается к опасной зоне. Правда, «опасная зона» на Востоке – понятие достаточно условное. Там есть восемь приличных и относительно приличных команд (в это число входит и «Нефтехимик»), а остальных настолько сильно «штормит» и «колбасит», что о плей-офф им остаётся только мечтать. Поэтому особенно заморачиваться этим вопросом «маленьким татарам» не нужно – выкидывать из зоны плей-офф там просто некому.
Москвичи, в принципе, тоже после Нового года не особо блещут. Но они исподволь понимают, что ЦСКА и СКА своё в итоге доберут – хоть с Ротенбергом, хоть без. Выше третьего места на Западе бело-голубым не влезть, то есть они и сейчас, считай, «хапнули не по чину», поэтому особо не напрягаются.
Вот и получается у нас матч особо не перенапрягающихся команд, в котором гости не слишком хорошо играют в гостях, а хозяева более чем прилично играют дома. А это ведёт нашу мысль к тому, что «Динамо» должно победить, причём сделать это в основное время и с преимуществом в счёте от двух шайб и более».
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