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«Рома» — «Ювентус»: ставка Эдуарда Мора на матч чемпионата Италии

«Рома» — «Ювентус»: ставка Эдуарда Мора на матч чемпионата Италии
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Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Эдуард Мор дал прогноз на матч «Рома» — «Ювентус».

Ставка: победа гостей за 2.30.

«Команды идут по соседству в таблице, пятое и шестое места. Вряд ли это те позиции, на которые рассчитывали эти клубы.

Где смотреть матч «Рома» — «Ювентус»?

«Рома» взяла Моуринью, чтобы играть в Лиге чемпионов и бороться за самые высокие позиции в Серии А. Состав у команды хороший. Но футбол римлян меня совсем не впечатляет. Мне кажется, что все набранные командой очки – это в большей степени индивидуальное мастерство. А понятной тренерской картины как не было, так и нет.

У «Ювентуса» пока те же проблемы. Уже нет того коллектива, который выносил всех в Италии. Есть проблемы в каждой линии: в нападении; в обороне уже не такие надёжные; в полузащите также. «Ювентус» уже не является той командой, которой был долгие годы. Хорошее впечатление производит Кьеза. На мой взгляд, именно он лидер команды. Рассчитываю, что он забьёт гол в этом матче.

Проблемы «Ювентуса» не так велики, как у «Ромы». Туринцы сильнее как в командной игре, так и в индивидуальном плане. Они не смогли дома переиграть «Наполи» и сейчас бросят все силы на страдающую «Рому».

Победу в этом матче одержит «Ювентус». Не удивлюсь, если даже с форой (-1.5). Но и на П1 даётся большой коэффициент. Поэтому именно такой прогноз я и сделаю».

Прогноз Максима Калиниченко на матч «Рома» — «Ювентус».

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