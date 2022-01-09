«Рома» — «Ювентус»: где смотреть онлайн матч Серии А, прямая трансляция, какой канал
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9 января в Риме на стадионе «Олимпико» пройдёт матч 21-го тура итальянской Серии А «Рома» — «Ювентус». Свисток арбитра прозвучит в 20:30 мск, в прямом эфире игру покажет телеканал «Матч ТВ».
Ранее эксперты дали свой прогноз. Победа «Ювентуса» идёт с коэффициентом 2.32. В случае успеха выигрыш со ставки в 1000 рублей составит 2320 рублей. Победа «Ромы» доступна за 3.44, ничья — за 3.60.
Аналитики также сомневаются, что матч будет результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.02, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.97. Если римляне сумеют отличиться, сыграет коэффициент 1.40. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.25.
Поставить на «обе забьют» можно за 1.77, на гол в первые 15 минут — за 3.40.
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