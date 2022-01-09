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«Лион» — «ПСЖ»: фрибет 1000 рублей к матчу Лиги 1

«Лион» — «ПСЖ»: фрибет 1000 рублей к матчу Лиги 1
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9 января пройдёт матч французской Лиги 1 между «Лионом» и «ПСЖ». Начало — в 22:45 мск. Ты можешь получить фрибет 1000 рублей от БК Фонбет и использовать его на любое событие!

Чтобы получить бонус, выполни простые действия:

1. Зарегистрируйся в БК Фонбет.

2. Скачай приложение Фонбет и пополни счёт на сумму от 1000 рублей.

Фрибет будет доступен в мобильном приложении «Фонбет» сразу после установки.

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