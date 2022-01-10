«Манчестер Юнайтед» — «Астон Вилла»: ставка Романа Павлюченко на матч Кубка Англии

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко сделал прогноз на матч Кубка Англии «Манчестер Юнайтед» — «Астон Вилла».
Ставка: победа «Манчестер Юнайтед» за 1.76.
«Красные дьяволы» постепенно набирают кондиции, пусть и не могут похвастаться стабильными результатами. Тем не менее за девять предыдущих матчей несколько дней назад они потерпели первое поражение — не получилось отобрать очки у дерзкого «Вулверхэмптона» (0:1).
Криштиану Роналду может перейти в «Барселону».
«Астон Вилла» умудрилась за четыре игры потерпеть три поражения, расправившись лишь с «Норвичем» (2:0). Она оказалась на промежуточном 13-м месте в турнирной таблице АПЛ. В зимнее трансферное окно коллектив укрепился знакомым Англии Коутиньо, но он давно не выступал стабильно на топовом уровне.
На мой взгляд, манкунианцы сегодня одержат викторию без каких-либо проблем, всё-таки команда выше классом и находится не в самой плохой форме. Длинная скамейка позволяет бороться и в кубковых матчах.
По моему мнению, гостям не удастся реализовать весь свой потенциал. Уровень команды будет чуть ниже, да и выездной статус поединка вставляет палки в колёса», — сказал Павлюченко.
Прогноз Ильи Казакова на матч «МЮ» — «Астон Вилла».
Рангник ответил на вопрос о возможном уходе Кавани из «Манчестер Юнайтед».
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