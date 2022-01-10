«Эспаньол» — «Эльче»: прогноз Александра Вишневского на матч Примеры

Известный журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч 20-го тура Примеры сезона-2021/2022 «Эспаньол» — «Эльче».
Ставка: победа «Эспаньола» в 1-2 гола за 2.25.
«Эспаньол» проводит хороший сезон и особенно надёжен в домашних матчах. На «Корнелья-Эль Прат» «попугаи» выиграли шесть из девяти матчей и входят в четвёрку лучших команд чемпионата по результатам домашних игр. Все лидеры «Эспаньола» сейчас в строю, дисквалификаций нет, форвард сборной Испании Рауль де Томас находится в прекрасной форме.
Прогноз Александра Мостового на матч «Эспаньол» — «Эльче».
Так что ставлю на домашнюю победу «Эспаньола» над скромным «Эльче», который идёт на 17-м месте и не выигрывал в гостях с 13 сентября. При этом у «Эльче» дисквалифицированы два футболиста основного состава – Фидель и Диего Гонсалес. Так что мне вполне нравится ставка на чистую победу хозяев поля.
Но рискну даже пойти чуть дальше и поставлю с ещё большим коэффициентом на выигрыш «Эспаньола» с разницей в один-два мяча. Всё-таки «Эльче» мало пропускает и едва ли уступит с крупным счётом», — сказал Вишневский.
Криштиану Роналду может перейти в «Барселону».
Унаи Эмери: Пике вместо того, чтобы заткнуться, попытался обмануть людей.
- 10 января 2022
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 9 января 2022
-
19:30
-
18:30
-
17:45
-
17:00
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:45
-
14:00
-
13:15
-
12:30
-
11:45
-
11:15
-
11:00
-
10:15
-
09:30
-
08:45
-
08:00
- 8 января 2022
-
21:45
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:15
-
16:01
-
15:30
-
15:14
-
14:45
-
14:00
-
13:15
-
12:30
-
11:45