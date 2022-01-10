«Эспаньол» — «Эльче»: прогноз Александра Вишневского на матч Примеры

Известный журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч 20-го тура Примеры сезона-2021/2022 «Эспаньол» — «Эльче».



Ставка: победа «Эспаньола» в 1-2 гола за 2.25.



«Эспаньол» проводит хороший сезон и особенно надёжен в домашних матчах. На «Корнелья-Эль Прат» «попугаи» выиграли шесть из девяти матчей и входят в четвёрку лучших команд чемпионата по результатам домашних игр. Все лидеры «Эспаньола» сейчас в строю, дисквалификаций нет, форвард сборной Испании Рауль де Томас находится в прекрасной форме.

Прогноз Александра Мостового на матч «Эспаньол» — «Эльче».

Так что ставлю на домашнюю победу «Эспаньола» над скромным «Эльче», который идёт на 17-м месте и не выигрывал в гостях с 13 сентября. При этом у «Эльче» дисквалифицированы два футболиста основного состава – Фидель и Диего Гонсалес. Так что мне вполне нравится ставка на чистую победу хозяев поля.



Но рискну даже пойти чуть дальше и поставлю с ещё большим коэффициентом на выигрыш «Эспаньола» с разницей в один-два мяча. Всё-таки «Эльче» мало пропускает и едва ли уступит с крупным счётом», — сказал Вишневский.

Криштиану Роналду может перейти в «Барселону».

Унаи Эмери: Пике вместо того, чтобы заткнуться, попытался обмануть людей.

Ставка на матч «Аталанта» — «Венеция» в Кубке Италии.