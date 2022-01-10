«МЮ» — «Астон Вилла»: прогноз Тимура Журавеля на игру Кубка Англии

Спортивный журналист, профессиональный комментатор Тимур Журавель дал прогноз на матч 1/32 финала Кубка Англии сезона-2021/2022 «МЮ» — «Астон Вилла».



Ставка: «Астон Вилла» не проиграет за 2.14.



«Это Кубок Англии. Событий вокруг этого матча море. Во-первых, в «Астон Виллу» пришёл Коутиньо. Некогда легенда «Ливерпуля» возвращается в чемпионат Англии. Не думаю, что он может дать какой-то результат, но винтик в машине Стивена Джеррарда любопытный, тем более они успели вместе поиграть.

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Делая ставку на этот матч, я бы исходил не из этих изменений, а от того, как плохо адаптируются идея Рангника в «МЮ». Он проиграл свой первый матч в Англии, уступив на «Олд Траффорд» «Вулверхэмптону», причём проиграл по всем параметрам. После этого поражения практически все британские издания были наводнены тем, что же не так с прессингом Рангника. Почему его принципы так плохо приживаются в команде?



Мне кажется, тут несколько причин. Во-первых, был нарушен тренировочный режим, который очень важен для Рангника. Во-вторых, мне кажется, что Рангнику не хватает тренерского тонуса. Он несколько лет не работал главным тренером и никогда не работал с такими звёздами, которые собраны в «МЮ». Мне кажется, что ему просто очень тяжело достучаться до игроков. Я вообще думаю, что выбор Рангника невероятно сомнительный для «МЮ». Сейчас всё это подтверждается.



Именно поэтому, вот так вот завернув глубокомысленно, я бы сделал ставку в этом матче исходя из «Виллы». Мне кажется, что они очень классно двигаются, здорово бегут, могут подстроиться под соперника. Они могут выдать такой же динамичный матч, какой выдал «Вулверхэмптон», когда победил.



Как раз те нарушения механизма, которые наблюдаются у «МЮ», против такого соперника и дадут ещё больше о себе знать. Мой фаворит в этой встрече — это «Астон Вилла». Да, это боевая ставка. «Астон Вилла» играет в гостях. Понятно, что по харизме она уступает «МЮ». Но если суммировать все параметры, то мы обязаны сыграть ставкой на «Астон Виллу», — сказал Журавель.

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