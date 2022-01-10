«Ман Юнайтед» — «Астон Вилла»: прогноз Ильи Казакова на игру 1/32 финала Кубка Англии

Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч 1/32 финала Кубка Англии сезона-2021/2022 «Манчестер Юнайтед» — «Астон Вилла».



Ставка: победа «Манчестер Юнайтед» за 1.73.



«Матч, который предваряет игру 22-го тура. Правда, та встреча пройдёт в Бирмингеме, а эта – в Манчестере. Поэтому я советую ставить на победу «Юнайтед», просто взять успех «красных дьяволов».

Где смотреть матч «МЮ» — «Астон Вилла»?

Потому что после поражения от «Вулверхэмптона» ещё одну осечку тренеру и игрокам руководство не простит. Уверен, что «Юнайтед» выложится максимально в этой игре. Причём сделает это не ради тренера, а ради собственной репутации.



Ну и «Астон Вилла» заслуживает огромного уважения за то, как она выступает, за работу Стивена Джеррарда. Уверен, что некоторые болельщики «МЮ» будут болеть персонально за Стиви Джи, несмотря на многолетнее противостояние «красных дьяволов» и мерсисайдцев, напряжения, которое было тогда.



Это будет протестное боление. Люди не хотят немецкого специалиста. Они не хотят видеть его работу. Это всё отражается на команде. Мы увидим крайне нервную игру, но я бы советовал ставить на победу «Юнайтед», — сказал Казаков.

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