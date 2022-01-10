«Манчестер Юнайтед» — «Астон Вилла»: прогноз Ивана Млечного на матч Кубка Англии 10 января

Известный рэп-исполнитель, баттл-МС, экс-футболист «Зоркого» Иван Млечный дал прогноз на матч третьего раунда кубка лиги АПЛ cезона-2021/2022 «Манчестер Юнайтед» — «Астон Вилла».
Ставка: победа «Манчестер Юнайтед» в 1-2 мяча за 2.18.
«Ещё один интересный матч Кубка Англии, который хотелось бы обсудить, — встреча «Манчестер Юнайтед» с «Астон Виллой».
«МЮ» — «Астон Вилла»: прогноз Ильи Казакова.
Казалось, что с приходом нового главного тренера «МЮ» должен был встряхнуться. И если посмотреть на результаты, то в целом кажется, что так и есть. С приходом Рангника «Манчестер» стал стабильно набирать очки, но всё же очень много ничейных исходов, а каждая победа даётся очень тяжело. А недавнее поражение от «Вулверхэмптона» ещё раз подтверждает тот факт, что в «МЮ» пока не самая радужная обстановка.
«Астон Вилла» проводит уж точно не самый сильный свой сезон. Команда просто сыпется и проигрывает всем подряд. Конечно, и на вылет команда не претендует, так как время от времени выигрывать получается, но стабильности у подопечных Стивена Джеррарда пока никакой нет. Тут ещё и коронавирус нахлынул не только на футболистов, но и на тренерский штаб. Стивен Джеррард даже пропустил один из последних матчей своей команды. Несколько ключевых игроков тоже пропустят эту встречу.
Понятное дело, у «МЮ» имеется масса своих проблем, но всё же такого соперника «красные дьяволы» должны обыгрывать. Очевидно, что на чемпионство в АПЛ команда претендовать не может, в зону Лиги чемпионов попасть тоже будет достаточно сложно, но мне слабо представляется «МЮ», который не борется за трофеи, а Кубок Англии — отличный шанс для Рангника реабилитироваться за не очень классный сезон. С учётом того, что победы «МЮ» даются очень тяжело, мой прогноз будет таким — победа «Манчестер Юнайтед» с разницей в один или два мяча», — сказал Млечный.
Какой канал покажет матч «МЮ» — «Астон Вилла»?
Роналду недоволен игрой «Манчестер Юнайтед» и уже обсудил это со своим агентом.
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