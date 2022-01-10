«МЮ» — «Астон Вилла»: онлайн-трансляция матча, по какому телеканалу покажут в прямом эфире

10 января в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд» состоится матч 1/32 финала Кубка Англии «Манчестер Юнайтед» — «Астон Вилла». Начало игры — в 22:55 мск, прямую трансляцию можно будет посмотреть на телеканале «Матч ТВ».

Прогноз Романа Павлюченко на матч «МЮ» — «Астон Вилла».

Явными фаворитами считаются хозяев. Поставить на победу «МЮ» можно с коэффициентом 1.82. Успех «Астон Виллы» оценён экспертами в 4.70. Ставки на ничью после 90 минут принимаются за 3.85.

Букмекеры убеждены, что игра получится результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.80, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.13. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.16. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.55. Поставить на «обе забьют» можно за 1.83.

Проход «МЮ» идёт за 1.50, проход «Астон Виллы» — за 2.80.

Прогноз Тимура Журавеля на матч «МЮ» — «Астон Вилла».

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