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СКА — «Ак Барс»: прогноз Виталия Славина на матч КХЛ

СКА — «Ак Барс»: прогноз Виталия Славина на матч КХЛ
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Известный хоккейный журналист Виталий Славин дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором СКА примет казанский «Ак Барс».

Ставка: победа «Ак Барса» в основное время за 2.89.

«СКА возглавляет таблицу Запада с 66 очками. На два меньше у «Ак Барса», идущего на Востоке третьим. Казанцы ударно проводили и встретили Новый год – победили «Магнитку» (4:3 ОТ), «Автомобилист» (5:1), «Сибирь» (6:2), «Амур» (2:1 по буллитам). Но 7 января неожиданно уступили аутсайдеру во Владивостоке – 2:4.

Петербуржцы в конце декабря тоже прокатились по Сибири и Дальнему Востоку. И тоже проиграли один матч из трёх – «Амуру» (2:3). Далее последовало сенсационное назначение главным тренером Романа Ротенберга. Дебютант пока поражений не знает – 5:1 с «Куньлунем», 3:0 с «Торпедо».

К сожалению, китайская зараза лишила нас в воскресенье самого лакомого блюда КХЛ – дерби двух столиц. ЦСКА отправлен на карантин.

Так что, первая по-настоящему серьёзная проверка состоятельности нового наставника невских армейцев пройдёт как раз в матче с восточным олигархом.

Полагаю, что в этом принципиальном стыке именно квалификация тренеров, умение вести игру, принимать по ходу её оперативные решения определит результат. Очевидно, что у Дмитрия Квартальнова тут на сегодня явный перевес. Равно как совершенно ясно, что волжане предложат закрытый хоккей, в котором они – большие мастаки. Им будет на руку, что зал обязательно погонит армейцев вперёд, а это шанс ловить хозяев на контрвыпадах.

Учитывая всё сказанное, поставил бы на победу «Ак Барса». Причём, рискну предположить, в основное время», — сказал Славин.

СКА — «Ак Барс». Первое поражение Романа Ротенберга? Не в этот раз! СКА — «Ак Барс». Первое поражение Романа Ротенберга? Не в этот раз!
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