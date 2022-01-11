«Торпедо» — «Барыс»: прогноз Максима Лебедева на игру КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2021/2022 «Торпедо» — «Барыс».



Ставка: победа «Барыса» с форой (-1.5) за 4.15.



«Несмотря на то что соперники бьются за восьмую строчку в турнирных таблицах своих конференций, бьются они как-то по-разному и по разные стороны воображаемой линии, делящей все команды КХЛ на приличные и неприличные. То есть «Барыс» достаточно крепко сидит на восьмом месте Востока и всё крепче окапывается в зоне плей-офф, обыгрывая аж по два раза подряд единоличного лидера «всея КХЛ».

Почему «Торпедо» провалится в матче с «Барысом»?

«Торпедо» же проигрывает всем кому ни попадя и занимает всего лишь девятое место на Западе потому, что «Витязь» и ХК «Сочи» в начале сезона нараздавали всем очков немерено. То есть к отчётному матчу соперники подошли на противоположных курсах. «Барыс» вот-вот скинет с седьмого места «Нефтехимик» и начнёт облизываться на «Сибирь». «Торпедо» же в свою очередь с трудом различает красные фонари, которые горят на корме минского «Динамо» — последнего западного вагона, идущего в плей-офф.



Статистика личных встреч опять-таки ничего хорошего хозяевам не несёт. Когда-то давно они имели над «Барысом» приличное преимущество по количеству побед в «междусобойчиках», но в последнюю пятилетку профукали все свои полимеры, проиграв пять последних «междусобойчиков» из шести, в том числе и оба домашних.



Таким образом, «Барыс» должен спокойно выстрелить нижегородцам в голову и ехать дальше. Что он, скорее всего, и сделает, победив на стыке Волги и Оки в основное время и с преимуществом не менее чем в две шайбы», — сказал Лебедев.

Прогноз Максима Лебедева на матч СКА — «Ак Барс» с коэффициентом 4.00.

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