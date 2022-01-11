«Витязь» — «Северсталь»: прогноз Максима Лебедева на встречу КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2021/2022 «Витязь» — «Северсталь».
Ставка: победа «Витязя» в матче за 2.16.
«В последние годы как-то незаметно вошло в привычку, что и сам «Витязь», и его игра начинают нравиться окружающим тогда, когда все полимеры профуканы, до зоны плей-офф, как до Китая на четвереньках, и уже ничего не светит. Нынешний сезон исключением не стал, и «Витязь» заиграл легко и свободно, лишь ударившись об дно, когда снизу стучало только рижское «Динамо». Так сейчас подольчане и катят: и хоть с олигархатом разбираться получается отнюдь не каждый раз, зато ровню крошат в мелкую капусту весело и задорно.
Прогноз Максима Лебедева на матч «Торпедо» — «Барыс».
Вот и «Северсталь» рискует попасть под «Витязь» как под асфальтоукладчик, поскольку под определение олигархата никак не попадает, да и в Подольске играть не любит, поскольку проиграла там пять матчей из последних шести. Ладно бы череповчанам очки были бы нужны как воздух и им пришлось бы «витязей» грызть за результат, так ведь нет. Положение у «Северстали» достаточно прочное, одно-другое поражение погоды не делает, поэтому и смысла умирать на подольском льду у северян нет никакого.
Всё это вместе предсказывает незавидную участь «Северстали» в Подмосковье, несмотря на то что в общем и целом команда Андрея Разина с ровней играет достаточно успешно. Но есть подозрение, что не на этот раз. Поэтому спрогнозирую, что «Витязь» в итоге выиграет и наберёт два очка, но вот каким образом и в какое время, прогнозировать не стану», — сказал Лебедев.
Ставка Максима Лебедева с коэффициентом 4.00 на матч СКА — «Ак Барс».
Почему СКА обыграет «Ак Барс» в основное время?
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