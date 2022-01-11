СКА — «Ак Барс»: ставка Владимира Вуйтека на матч КХЛ в Санкт-Петербурге

Известный тренер Владимир Вуйтек дал прогноз на матч КХЛ СКА – «Ак Барс».
Ставка: «Ак Барс» не проиграет за 1.71.
«Не так давно произошли изменения в тренерском штабе СКА, главным тренером стал Роман Ротенберг, и после этого команда провела два матча, в которых одержала две победы, были обыграны «Куньлунь» (5:1) и «Торпедо» (3:0).
Прогноз Максима Лебедева на матч «Торпедо» — «Барыс».
Интересно посмотреть, как будет играть СКА, какие изменения внесёт новый главный тренер по ходу сезона. Сейчас же армейцам предстоит сыграть против более серьёзного соперника, с которым им не будет просто.
«Ак Барс» сейчас в хорошей форме, он демонстрирует качественный хоккей и может добиться победы в Санкт-Петербурге. Правда, «Ак Барс» несколько последних матчей провёл в гостях, в прошлой игре он потерпел поражение от «Адмирала» со счётом 2:4. Матч во Владивостоке был 7 января, и есть достаточно времени, чтобы подготовиться к игре со СКА. Не рискну ставить на победу Казани, возможна ничья в основное время, поэтому поставлю на то, что казанцы не проиграют в основное время, это более надёжный вариант», — сказал Вуйтек.
Ставка Максима Лебедева с коэффициентом 4.00 на матч СКА — «Ак Барс».
Почему СКА обыграет «Ак Барс» в основное время?
Прогноз Виталия Славина на матч СКА — «Ак Барс».
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