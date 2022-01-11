Нигерия — Египет: прогноз Георгия Шевцова на матч Кубка Африки

Профессиональный каппер Георгий Шевцов дал прогноз на матч Кубка Африки Нигерия — Египет.



Ставка: ничья за 2.82.



«Зачастую в данном турнире сборные, которые более-менее равны между собой, играют вничью! А сегодня у нас как раз тот случай: играют команды, которые не уступают друг другу по подбору игроков и по общим показателям.



Оба коллектива — претенденты на победу, команды из пятёрки сильнейших на этом турнире. Сборная Нигерии занимает первую строчку в квалификации к ЧМ-2022, ровно как и их сегодняшний соперник — сборная Египта.



В первом туре рисковать нельзя, скорее наоборот — нужно сыграть максимально прагматично, чтобы не потерять очки и попасть в плей-офф — а значит, встреча пройдёт в осторожной манере. Номинальные хозяева едва ли могут рассчитывать на большое количество голов с их стороны, поскольку их главная звезда, Осимен, с конца ноября 2021 года по начало января был травмирован и не имел игровой практики. Главная же звезда египтян, Салах, в сборной проявляет себя хуже, чем в «Ливерпуле», поскольку качество игроков, «подносящих» снаряды форварду, в родной стране куда ниже, чем в Англии.



Считаю, что данный матч закончится вничью: 0:0 или 1:1, поэтому и предлагаю заиграть данный исход за коэффициент около 3. Кстати, в этом розыгрыше Кубка Африканских наций ничейных исходов ещё не было, а данный матч — кандидат №1 на подобный вариант», — сказал Шевцов.

Где смотреть матч Нигерия — Египет?

Ставка на матч Нигерия — Египет с коэффициентом 2.75.

Прогноз на матч «Барселона» — «Реал».