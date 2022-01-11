СКА — «Ак Барс»: прогноз Максима Лебедева на игру регулярного чемпионата КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2021/2022 СКА – «Ак Барс».



Ставка: ничья за 4.00.



«Все с нетерпением ждут, потирая вспотевшие ладони, когда же Ротенберг-тренер наконец сыпанётся, но он пока держится неплохо. Теоретически мог бы влететь с грохотом и под фанфары столичным армейцам, но на помощь Ротенбергу пришёл коронавирус, разгулявшийся в столичной раздевалке. Правда, никто, кроме тестов, этого коронавируса в упор не видит и уж точно болеть не собирается, но для Континентальной лиги и тестов достаточно. Поэтому у СКА нарисовалась приличная пауза для подготовки к матчу с казанцами.

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А сами казанцы тем временем отходили от дальневосточного вояжа, который в целом вышел неплохим, но завершился непонятным поражением во Владивостоке, что позитива команде Дмитрия Квартальнова явно не добавило. Обычно в это время, от Нового года и до старта плей-офф «Ак Барс» идёт по нарастающей, но в нынешнем сезоне скоро предстоит полуторамесячная дыра, и набирать форму сейчас совершенно бессмысленно, потому что всё равно придётся проводить вторую предсезонку.



Таким образом, в Санкт-Петербурге всех нас ждёт матч равных соперников, где ни у кого нет особых преимуществ ни в одной из линий. Это с большой долей уверенности заставляет предсказать ничью в основное время. А кто там и как извернётся после – тут уже будет совершенно непросчитываемая случайность», — сказал Лебедев.

Ставка на матч СКА — «Ак Барс» с коэффициентом 2.18.

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