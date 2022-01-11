«Динамо» М — «Йокерит»: прогноз Максима Лебедева на игру КХЛ в Москве

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2021/2022 «Динамо» Москва – «Йокерит».



Ставка: победа «Йокерита» в основное время за 2.75.



«В последнее время в игре бело-голубых куда делись привычная основательность и ледяное спокойствие, с которым они проводили матчи с командами из второго-третьего эшелонов КХЛ. Это видно и по результатам: проиграны два крайних матча и три из четырёх последних. В том числе и тому же самому «Йокериту» в Хельсинки, где бело-голубых прилично повозили мордами об лёд.



«Джокеры», наоборот, от матча к матчу прибавляют, то есть находятся на встречных с динамовцами курсах. И в Москву прибывают, по моему убеждению, в роли фаворита, намеревающегося изгнать бело-голубых со второго места в Западной конференции. Визуально финны в данный момент демонстрируют самую оптимальную на Западе игру, а лидер конференции – СКА — находится, на минуточку, не так уж и далеко.



В общем, у «джокеров» в наличии целая пачка дополнительных мотивационных моментов. Конечно, и «Динамо» будет совсем не таким полурасслабленным, каким предстало в домашнем матче с «Нефтехимиком». Но, по-моему убеждению, у «Йокерита» есть всё необходимое, чтобы нынешних динамовцев ещё раз переехать асфальтовым катком.



Пусть мой прогноз будет сверхнепатриотичным, но я всё-таки предположу, что «Йокерит» в предстоящем матче наберёт два очка. Причём он сделает это в основное время, хотя вряд ли разница в счёте будет такой же, как в Хельсинки», — сказал Лебедев.

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