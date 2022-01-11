«Интер» — «Ювентус»: фрибет 1000 рублей к матчу за Суперкубок Италии
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12 января в Милане пройдёт матч за Суперкубок Италии между «Интером» и «Ювентусом». Начало — в 23:00 мск. Ты можешь получить фрибет 1000 рублей от БК Фонбет и использовать его на любое событие!
Чтобы получить бонус, выполни простые действия:
1. Зарегистрируйся в БК Фонбет.
2. Скачай приложение «Фонбет» и пополни счёт на сумму от 1000 рублей.
Фрибет 1000 рублей будет доступен в мобильном приложении «Фонбет» сразу после установки.
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