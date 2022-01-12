«Барселона» — «Реал» Мадрид: эксперты назвали фаворита полуфинала Суперкубка Испании

12 января в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоится полуфинальный матч Суперкубка Испании «Барселона» — «Реал» Мадрид. Начало игры — в 22:00 мск.

Где покажут матч «Барселона» — «Реал»?

Эксперты отдают предпочтение лидеру чемпионата Испании: поставить на победу «Реала» в основное время можно с коэффициентом 2.00. Успех «Барселоны» оценён в 3.80. Ставки на ничью к исходу основного времени принимаются за 4.05.

Аналитики, считают, что матч «Барселона» — «Реал» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.73, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.33. Если забьют каталонцы, сыграет коэффициент 1.35. Гол мадридцев оценён коэффициентом 1.15. Поставить на «обе забьют» можно за 1.61.

Выход «Реала» в финал доступен за 1.55, проход «Барселоны» идёт за 2.60.

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