«Барселона» — «Реал» Мадрид: эксперты назвали фаворита полуфинала Суперкубка Испании

12 января в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоится полуфинальный матч Суперкубка Испании «Барселона» — «Реал» Мадрид. Начало игры — в 22:00 мск.
Где покажут матч «Барселона» — «Реал»?
Эксперты отдают предпочтение лидеру чемпионата Испании: поставить на победу «Реала» в основное время можно с коэффициентом 2.00. Успех «Барселоны» оценён в 3.80. Ставки на ничью к исходу основного времени принимаются за 4.05.
Аналитики, считают, что матч «Барселона» — «Реал» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.73, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.33. Если забьют каталонцы, сыграет коэффициент 1.35. Гол мадридцев оценён коэффициентом 1.15. Поставить на «обе забьют» можно за 1.61.
Выход «Реала» в финал доступен за 1.55, проход «Барселоны» идёт за 2.60.
Прогноз Виктора Гусева на матч «Барселона» — «Реал».
Прогноз Александра Мостового на матч «Барселона» — «Реал».
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