«Барселона» — «Реал»: прогноз Константина Генича на матч Суперкубка Испании

Комментатор чемпионатов России и Испании на каналах «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на матч «Барселона» – «Реал Мадрид» в рамках 1/2 финала Суперкубка Испании.



Ставка: 2-3 гола в матче за 2.07.



«Суперкубок Испании, турнир четырёх команд, где играют чемпион, обладатель Кубка Испании и команды, добившиеся чего-то в прошлом сезоне.

«Барселона» — «Реал»: прогноз Виктора Гусева на матч Суперкубка Испании.

Первый матч, в Саудовской Аравии проходит этот турнир, «Барселона» — «Реал Мадрид». На данный момент, конечно же, разброс в линии в сторону «Реала». Мадридский клуб находится в отличной форме, если судить по матчу с «Валенсией».



«Барселона» пока испытывает те же проблемы, которые у неё были после прихода Хави. Пока никак не удаётся каталонцам стабилизировать игру и качественно действовать в атаке. Возможно, приход Феррана Торреса, который может дебютировать в этом матче, и возвращение Педри помогут как-то «Барселоне» чуть разнообразнее действовать в атаке, так как голы даются ей с превеликим трудом.



«Реал» в последних матчах бьёт «Барселону», одержав четыре победы подряд. По всем внешним показателям «Реал» — фаворит. Можно было ограничиться чистой победой «Реала» или голом Бензема или Винисиуса, но в последних 3 из 4 последних матчах между этими командами доезжал вариант 2-3 гола в матче. Слишком верховой игра не должна получиться, но и совсем уж низовой тоже.



«Барселона» вряд ли ринется атаковать и прессинговать «Реал», потому что мадридцы отлично выбираются из прессинга с помощью своей высококлассной полузащиты, а впереди — бегущие ребята, которые могут «Барселону» наказать. «Барса» будет играть чуть сдержанно. Вопрос в том, кто забьёт первым. Если забьёт «Барселона», то ей буде проще, если «Реал», то «Барсе» будет сложно.



Мой вариант – 2-3 гола в матче. Ничья 1:1 или победа одной из команд 2:1, 2:0 или 3:0. Это мои мысли, мой прогноз. Смотрим футбол и болеем за нашу ставку. Адьос», — сказал Генич.

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