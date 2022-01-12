«Нефтехимик» — «Трактор»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2021/2022 «Нефтехимик» — «Трактор».



Ставка: победа «Трактора» в основное время за 1.89.



«Как и ожидалось, челябинцы и во второй раз разобрались с «Куньлунем», и вновь это не вызвало у них необходимости включать повышенную передачу. «Трактор» вновь, уже в который раз, вышел в единоличные лидеры как Восточной конференции, так и всей Континентальной лиги, но на этот раз календарь предоставляет уральцам отличную возможность закрепиться на первом месте, создав пусть и небольшой, но всё-таки очковой зазор. Тот самый, который достаточно долго позволял держаться на плаву «Магнитке». Но для создания такого запаса «Трактору» надо однозначно обыгрывать «Нефтехимик».

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Нижнекамцы не представляют из себя особой сложности для челябинцев – особенно в Татарстане. Серия между этими соперниками имеет определённый гостевой уклон, и, скажем, в нынешнем сезоне они уже по разику обыграли друг друга – причём оба раза в гостях. Бог, как известно, любит троицу, так почему же «Трактор» вдруг должен остановиться в Нижнекамске.



Я почти уверен, что не остановится. У челябинцев идёт роскошная победная серия, и явно не «Нефтехимику» её ломать. Поэтому предположу, что челябинцы в Нижнекамске победят, причём даже сделают это в основное время. А уж с каким преимуществом в счёте – это напрямую зависит от того, как сильно «Нефтехимик» будет упираться. То, что упираться будет, – это тоже точно. Но вряд ли «маленьким татарам» это поможет», — сказал Лебедев.

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