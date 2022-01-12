«Тоттенхэм» — «Челси»: прогноз Дениса Казанского на матч Кубка лиги

Известный комментатор Денис Казанский сделал прогноз на матч «Тоттенхэм» – «Челси» в рамках 1/2 финала Кубка английской лиги.



Ставка: ТБ 2.5 и обе забьют за 2.13.



«С прошедшими новогодними праздниками! Мы с вами можем позволить себе отдыхать так много дней, в отличие от английских футболистов, которые играют практически каждый день. Очередная встреча – «Тоттенхэм» против «Челси».

Где смотреть матч «Тоттенхэм» — «Челси»?

Это достаточно любопытно, потому что здесь игра навылет, и это невероятно важно для обеих команд. Важно обратить внимание на формы команд. «Тоттенхэм» дома хорош, 8 матчей команда не проигрывает, играя достаточно результативно.



У «Челси» на выезде только одно поражение в 10 встречах, а в целом у синих 10 матчей без поражений. «Тоттенхэму» надо забивать, и забивать много, а «Челси» давно не проигрывал крупно. В последний раз это было в апреле прошлого года, когда проиграл «Вест Бромвичу» 2:5. С той поры с такой разницей «Челси» ещё ни разу не уступал.



Мне кажется, что обе команды небезгрешны в обороне, обе команды будут играть в авантюрный футбол. Если Тухелю раньше это было несвойственно, то сейчас это одна из главных черт. Много мячей команда пропускает и старается играть довольно ярко. А «Тоттенхэм» при Конте на своём поле преобразился, поэтому я жду результативной игры.



Мне кажется, что здесь вполне вероятен вариант обе забьют и тотал больше 2.5. Мне кажется, что «Челси» и «Тоттенхэм» в Лондоне такую поэзию нам могут устроить и продлить нам праздничное настроение», — сказал Казанский.

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