«Барселона» — «Реал Мадрид»: прогноз Эдуарда Мора на игру 1/2 финала Суперкубка Испании

Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Эдуард Мор записал прогноз на матч «Барселона» – «Реал Мадрид» в рамках 1/2 финала Суперкубка Испании.



Ставка: победа «Реала» за 2.09.



«Сегодня пойдёт речь о полуфинале Суперкубка Испании «Барселона» — «Реал». В прошлом году турнир выиграл «Атлетик», показав просто две нереальные игры с «Барселоной» и «Реалом». Но таких сенсаций часто не бывает, поэтому я не верю, что кто-то в этом розыгрыше может победить, кроме «Реала», честно говоря. Соответственно, вы уже понимаете, что мой прогноз будет на победу «Реала», потому что он сейчас очень силён.

Где покажут матч «Барселона» — «Реал»?

Я смотрел все игры «Реала» и «Барселоны» в последнее время, мадридцы производят впечатление очень сильной команды. Да, «Реал» проиграл «Хетафе» в первой игре после праздников, но там соперник выжигал и бил по ногам, не давая играть. Бывают такие игры, где легче проиграть, чем убиться.



В целом «Реал» играет с большим запасом, это сейчас самая сильная команда в Испании. Бензема с Винисиусом нашли общий язык, соревнуются в том, кто лучше отдаст друг другу передачу. Асенсио сейчас хорошо играет, может быть, Азар к ним добавится. Тройка в полузащите Каземиро – Модрич – Кроос просто великолепно раздаёт.



«Барселона» сейчас только на стадии становления. Мало того что у них нет никакого состава, нет никакой игры, так ещё и все постоянно болеют. Я абсолютно уверен, что в этой игре «Реал» выиграет, просто разорвёт «Барселону». Когда я посмотрел линию и увидел коэффициент больше двойки на чистую победу «Реала», то я больше ничего выдумывать не буду и возьму эту ставку. Это будет первый железобетонный видеопрогноз в этом году, с хорошим настроением начну этот год. Кому нужны большие коэффициенты, берите победу «Реала» с минусовой форой – «Реал» порвёт «Барселону» без шансов в этой игре», — сказал Мор.

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