«Интер» — «Ювентус»: ставка Максима Калиниченко на матч за Суперкубок Италии

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко сделал свою ставку на матч Суперкубка Италии «Интер» – «Ювентус».



Ставка: ТМ 2.5 за 2.03.



«В финале Суперкубка Италии нас ждёт противостояние «Интера» и «Ювентуса». Многие привыкли, что в подобном матче туринцы должны выигрывать. Однако сейчас расстановка сил в Италии изменилась.

Где смотреть матч «Интер» — «Ювентус»?

Всё идёт к тому, что уже во втором сезоне подряд «Интер» может взять скудетто. Сейчас он снова лидирует в чемпионате Италии с небольшим отрывом от преследователей. Примечательно, что летом клуб пережил смену тренера и ухода нескольких ключевых игроков. Однако миланцы не потеряли в уровне и с Индзаги продолжили побеждать.



А вот «Ювентус» тоже пока что повторяет свой сюжет прошлого сезона. Он сейчас пытается войти в топ-4 Серии А. Ещё совсем недавно у туринцев были большие проблемы, они шли даже ближе к середине, чем к топ-4. Однако «старая синьора» возвращается в форму. Она не так часто проигрывает.



У «Ювентуса» тоже новый тренер. Зидана на посту сменил Аллегри, который не тренировал несколько лет. С этим специалистом и без Криштиану Роналду туринцы стали играть более сдержано — мало пропускают, но и не так много забивают.



В общем-то, «Интер» тоже иногда выигрывает с небольшим отрывом в счёте. В их противостоянии я не буду ждать большого количества голов. На кону Суперкубок. Никто сильно рисковать не станет. Думаю, соперники сыграют осторожно и тотал у них будет меньше 2.5», — сказал Калиниченко.

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