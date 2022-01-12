«Вест Хэм» — «Норвич»: прогноз Артура Петросьяна на матч АПЛ

Известный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч АПЛ «Вест Хэм» — «Норвич».



Ставка: победа «Вест Хэма» всухую за 1.93.



«Вест Хэм» преодолел свой мини-кризис и вновь включился в борьбу за Европу. В последних трёх матчах у «молотобойцев» три победы и девять забитых мячей. На этой неделе у лондонцев две домашние игры – с «Норвичем» и с «Лидсом» — и, думаю, есть все шансы, чтобы они набрали в них максимальное количество очков.



«Норвич» проиграл в пяти турах кряду, пропустив при этом 14 мячей и не забив ни разу. Дин Смит – отличный тренер, но не волшебник, и выправить ситуацию, которая сложилась в Норвиче, даже ему, похоже, не под силу. Сложно представить, за счёт чего «канарейки» смогут избежать поражения в матче с соперником, превосходящим их во всех аспектах игры», — сказал Петросьян.

Ставка на матч «Ливерпуль» — «Арсенал» с коэффициентом 2.16.

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