«Вест Хэм» — «Норвич»: прогноз Артура Петросьяна на матч АПЛ

Известный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч АПЛ «Вест Хэм» — «Норвич».
Ставка: победа «Вест Хэма» всухую за 1.93.
«Вест Хэм» преодолел свой мини-кризис и вновь включился в борьбу за Европу. В последних трёх матчах у «молотобойцев» три победы и девять забитых мячей. На этой неделе у лондонцев две домашние игры – с «Норвичем» и с «Лидсом» — и, думаю, есть все шансы, чтобы они набрали в них максимальное количество очков.
«Норвич» проиграл в пяти турах кряду, пропустив при этом 14 мячей и не забив ни разу. Дин Смит – отличный тренер, но не волшебник, и выправить ситуацию, которая сложилась в Норвиче, даже ему, похоже, не под силу. Сложно представить, за счёт чего «канарейки» смогут избежать поражения в матче с соперником, превосходящим их во всех аспектах игры», — сказал Петросьян.
Ставка на матч «Ливерпуль» — «Арсенал» с коэффициентом 2.16.
Где покажут матч «Аталанта» — «Венеция»?
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