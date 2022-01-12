«Барселона» — «Реал»: прогноз Алексея Андронова на игру Суперкубка Испании

Популярный комментатор телеканала Viasat Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии, Испании и Англии, сделал прогноз на матч «Барселона» – «Реал Мадрид» в полуфинале Суперкубка Испании.



Ставка: ТБ 2.5 и обе забьют за 1.95.



«Странная манера у испанцев — проводить Суперкубок в середине сезона. В большинстве стран это открытие сезона. Но расклад понятен.

Прогноз Романа Павлюченко на матч «Барселона» — «Реал».

«Барселона» уже успела сменить тренера, «Реал» — тут фаворит. Но мне кажется, Суперкубок — это не та мотивация, чтобы серьёзно к матчу относиться. «Барселона» попробует сыграть легко — на тех качествах, которые видит её новый главный тренер. Уж совершенно точно она не будет закрываться и чего-то ждать. Да никто не будет чего-то ждать в этой встрече. Иначе выставки не получится. Само проведение этой игры сейчас не будет иметь никакого значения.



Жду атакующего футбола. Отличный коэффициент на обе забьют и тотал больше 2.5 мяча — 1.95. Прекрасно. «Реал» не без греха в обороне. «Барселона» может найти путь к его воротам», — сказал Андронов.

Прогноз Александра Мостового на матч «Барселона» — «Реал».

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