«Тоттенхэм» — «Челси»: прогноз Дениса Наливайко на игру Кубка английской лиги

Спортивный комментатор Setanta Sports, специалист по испанскому, итальянскому и английскому футболу Денис Наливайко дал прогноз на матч 1/2 финала Кубка лиги Англии «Тоттенхэм» — «Челси».
Ставка: обе забьют за 1.80.
«Второй матч полуфинала Кубка Лиги. Первый закончился уверенной победой команды Томаса Тухеля со счётом (2:0). Этот матч будет проходить под афишей Антонио Конте. Он играет против своей бывшей команды. Здесь понятно, что у «Челси» хорошие шансы выйти в финал и команда вряд ли упустит это преимущество.
Я бы, на самом деле, рассчитывал на то, что Конте сумеет хотя бы раз вскрыть оборону «Челси». Поставил бы на обе забьют за 1.80. Это, наверное, самая большая интрига. Хочется смотреть и надеяться, что будут голы. «Челси» здорово играет в атаке в этом сезоне, а Конте должен найти ключик к обороне оппонента и помочь своим подопечным хотя бы раз отличиться», — сказал Наливайко.
Где смотреть матч «Тоттенхэм» — «Челси»?
Прогноз Артура Петросьяна на матч «Тоттенхэм» — «Челси».
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