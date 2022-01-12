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«Барселона» — «Реал» Мадрид: ставка Александра Мостового на матч Суперкубка Испании

«Барселона» — «Реал» Мадрид: ставка Александра Мостового на матч Суперкубка Испании
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Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предлагает свою ставку на матч Суперкубка Испании «Барселона» — «Реал» Мадрид.

Ставка: ничья за 4.00.

«Барселона» на прошлой неделе стартовала в Кубке Испании, где на первом этапе обыграла скромный «Линарес». Неудачно пока прошёл групповой раунд в Лиге чемпионов, откуда каталонцы выбыли в плей-офф второго по силе турнира континента.

Прогноз Эдуарда Мора на матч «Барселона» — «Реал».

Понемногу набирает обороты команда в турнире Примеры, где после 20 туров сумела выйти на шестую позицию. На счету каталонцев по восемь побед и ничьих, что принесло 32 очка, и всего один балл до четвёртого «Атлетико».

Мадридский «Реал» успешно провёл Лигу чемпионов и удачно стартовал Кубке Испании, где одолел «Алькояно». В чемпионате Ла Лиги «сливочные» уверенно лидируют – команда на пять пунктов опережает «Севилью».

После того как «галактикос» открывали 2022 год поражением от «Хетафе», команда оправдала ожидания и легко разобралась с «Валенсией».

Я не знаю, почему выбран именно такой формат турнира, но вариант с выездом в Саудовскую Аравию немного уравнивает шансы соперников.

В этом матче мне тяжело отдать предпочтение кому-либо — я считаю, что мотивации у соперников достаточно, при этом статус турнира внесёт коррективы в итоговый результат, при этом победитель будет определён в дополнительное время или в серии пенальти», — сказал Мостовой.

Где покажут матч «Барселона» — «Реал»?

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