«Барселона» — «Реал» Мадрид: ставка Александра Мостового на матч Суперкубка Испании

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предлагает свою ставку на матч Суперкубка Испании «Барселона» — «Реал» Мадрид.
Ставка: ничья за 4.00.
«Барселона» на прошлой неделе стартовала в Кубке Испании, где на первом этапе обыграла скромный «Линарес». Неудачно пока прошёл групповой раунд в Лиге чемпионов, откуда каталонцы выбыли в плей-офф второго по силе турнира континента.
Прогноз Эдуарда Мора на матч «Барселона» — «Реал».
Понемногу набирает обороты команда в турнире Примеры, где после 20 туров сумела выйти на шестую позицию. На счету каталонцев по восемь побед и ничьих, что принесло 32 очка, и всего один балл до четвёртого «Атлетико».
Мадридский «Реал» успешно провёл Лигу чемпионов и удачно стартовал Кубке Испании, где одолел «Алькояно». В чемпионате Ла Лиги «сливочные» уверенно лидируют – команда на пять пунктов опережает «Севилью».
После того как «галактикос» открывали 2022 год поражением от «Хетафе», команда оправдала ожидания и легко разобралась с «Валенсией».
Я не знаю, почему выбран именно такой формат турнира, но вариант с выездом в Саудовскую Аравию немного уравнивает шансы соперников.
В этом матче мне тяжело отдать предпочтение кому-либо — я считаю, что мотивации у соперников достаточно, при этом статус турнира внесёт коррективы в итоговый результат, при этом победитель будет определён в дополнительное время или в серии пенальти», — сказал Мостовой.
Где покажут матч «Барселона» — «Реал»?
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