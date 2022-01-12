«Тоттенхэм» — «Челси»: прогноз Ивана Млечного на встречу Кубка лиги

Известный рэп-исполнитель, баттл-МС, экс-футболист «Зоркого» Иван Млечный дал прогноз на матч 1/2 финала Кубка лиги АПЛ cезона-2021/2022 «Тоттенхэм» — «Челси».



Ставка: «Челси» не проиграет и ТМ 2.5 за 2.90.



«Продолжаем обсуждать Кубок английской лиги, и сейчас хочется поговорить про встречу между «Тоттенхэмом» и «Челси».

Какой канал покажет матч «Тоттенхэм» — «Челси»?

Честно говоря, на мой взгляд исход этого матча был решён ещё в первом тайме первой встречи. «Челси» смотрелся на голову выше, а «Тоттенхэм» лишний раз доказал, что для «аристократов» они на данный момент не соперник. Много проблем у команды Антонио Конте. На данный момент те лидеры, которые тащили свою команду ещё буквально год назад, абсолютно не блещут. В первой встрече «шпоры» нанесли всего лишь два удара в створ, и я не думаю, что ситуация в этой встрече будет иначе. Тут ещё и Сон сломался, а Кейна пока продолжает лихорадить.



«Челси» постепенно начинает возвращать свою стабильность, которая была на старте сезона. Конечно, биться за первое место им будет не очень легко, но в целом шансы на него ещё остаются. «Челси» предстоит сыграть с «Сити» через 3 дня после матча с «Тоттенхэмом», поэтому думаю, что Тухель будет отталкиваться от результата первой встречи и уж точно не будет форсировать события. Единственной проблемой для «аристократов» станет отсутствие Менди, который уехал играть на Кубок африканских наций, но первый матч показал, что и Кепа тоже может играть на ноль.



Мой прогноз на данное лондонское дерби — «Челси» не проиграет и итоговый тотал меньше 2.5. Мне кажется, что Тухель всё понимает и уже держит в голове матч с «Сити», так что не думаю, что в этой встрече нас ждёт какое-то обилие голов», — сказал Млечный.

Прогноз Артура Петросьяна на матч «Тоттенхэм» — «Челси».

Почему нынешний «Тоттенхэм» — не соперник для «Челси»?

Ставка на матч «Ливерпуль» — «Арсенал» с коэффициентом 2.16.