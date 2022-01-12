«Барселона» — «Реал»: ставка Романа Павлюченко на матч Суперкубка Испании 12 января

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко сделал свой прогноз на матч Суперкубка Испании «Барселона» — «Реал» Мадрид.



Ставка: победа «Реала» за 1.98.



«Сине-гранатовые в нынешнем сезоне испытывают большой кризис и практически выпали из борьбы за высокие позиции. К тому же дружину Хави подкосила пандемия, так что сейчас кондиции далеки от оптимальных. В прошлом туре даже «Гранаду» (1:1) обыграть не получилось.

Прогноз Виктора Гусева на матч «Барселона» — «Реал».

«Сливочные» располагаются на лидирующей позиции и уверенно идут к чемпионству, когда основные конкуренты допускают ошибки. Они уничтожили «Валенсию» (4:1) не так давно, да и в принципе осечек почти не допускают в Ла Лиге, да и в Лиге чемпионов получилось выйти с первой строчки в плей-офф.



На мой взгляд, в этом противостоянии сильнее окажется мадридскиий коллектив. Он гораздо стабильнее в нынешнем первенстве и каких-то кардинальных проблем в игре не возникает. Даже в Рияде он будет считаться фаворитом.



Кроме того, не стоит забывать про осенний матч между этими коллективами, когда «Барселона» была лучше готова физически — тогда доминировал «Королевский клуб». Каталонцы в дерби будут держаться достойно, но мадридцы заберут своё», — сказал Калиниченко.

Прогноз Эдуарда Мора на матч «Барселона» — «Реал».

Прогноз Александра Мостового на матч «Барселона» — «Реал».

Хави: «Реал» сейчас лучше всех в Испании.